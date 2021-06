Era uma vez um trinco, dois trincos e um jogo a passar

O Mister Fortuna tinha quilos a mais, cabelos a menos escorridos, suor abundante na camisa de manga curta com bolso à esquerda e pente à mostra. Um super-durão. Daqueles que nos dizia o que não queríamos ouvir enquanto despejava de uma só vez uma mini e engolia amendoins com casca. Naquela altura parecia-me uma proeza digna de registo, mas foi para aí há uns 30 anos. O meu treinador veio-me à memória durante o interminável martírio que foi ver esta seleção portuguesa que não me anima. Já explico ao que venho.



Sim, falo da partida com os húngaros, donos de uma equipa da 2ª divisão europeia. Uma equipa magiar que atormenta o fantasma de Puskás e se parece com muitas outras pouco dotadas onde comecei por jogar com a estratégia possível: colocávamos um matacão esforçado na frente (podia ser o Adam Szalai, que espalha perfume ao serviço do potentoso Mainz), arranjávamos um belo guarda-redes (um Gulacsi dava-nos um jeitaço) e o resto da malta usava o-chuta-para-a-frente ou o-carrega-neles para não os deixar jogar.



O Mister Fortuna tinha pouco jeito para táticas: era tudo à base da força, do querer e do jogar com a letargia (ou medo) do adversário. Era assim que ganhávamos jogos e que, às vezes, até conseguíamos jogar no campeonato dos grandes. Como a Hungria conseguiu depois de escapar a um play-off com búlgaros e islandeses.