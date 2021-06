E se fosse preciso um teste negativo para entrar num restaurante?

Em Portugal, o uso de máscara é obrigatório dentro de espaços públicos fechados. Mas alguns países apertaram as regras: para entrar em restaurantes e lojas, é necessário apresentar uma prova em como se foi vacinado, testado com resultado negativo, ou que se recuperou da infeção pelo coronavírus.



Na Hungria, palco de jogos do Euro2020 até 27 de junho, mais de metade da população está vacinada. Para entrar no estádio, os húngaros têm que apresentar o seu Cartão Húngaro de Imunidade ou qualquer prova de imunidade através de uma aplicação própria do governo. Mas e em espaços como restaurantes, hotéis ou teatros? Só se entra caso se tenha o cartão. Caso permitam que pessoas sem o documento entrem, os donos dos negócios podem ter que pagar pesadas multas.



Em Israel, o prazo do certificado de imunidade foi aumentado até ao fim de 2021. Mas se antes era exigido para que se permitisse o acesso a eventos ou locais dentro do país, com o prolongamento do prazo deixou de o ser: serve sim para as viagens internacionais. No país, 56,9% da população já está totalmente vacinada contra a covid-19, segundo o site Our World in Data.