A SÁBADO em Budapeste: Em terra de Euro, quem tem bilhete (e teste negativo) é rei

A Hungria recebeu o primeiro jogo de Portugal no Euro2020 com estádio cheio e regras que equipararam adeptos portugueses com teste PCR negativo a vacinados húngaros na entrada de bares, restaurantes ou lojas.

Quando a Hungria se propôs a ser parte organizadora deste Euro2020, no longínquo ano de 2014, mal imaginaria a pandemia pela qual o mundo iria atravessar. Ainda assim, é o único país neste Campeonato Europeu que vai poder receber jogos com estádio cheio: o Puskás Aréna recebeu mais de 60 mil pessoas no Portugal vs. Hungria e vai ainda acolher mais três jogos - dois da fase de grupos, um deles o Portugal vs. França, e ainda um dos oitavos-de-final.

Esta é a primeira vez que a Hungria faz parte do núcleo organizador de um grande evento de futebol de seleções, e esta foi uma grande aposta pessoal do seu presidente, Viktor Orbán, ele próprio um conhecido adepto do desporto.

Para conseguir convencer a UEFA a receber o máximo de pessoas no estádio, a Hungria apressou o seu plano de vacinação: foram compradas doses de vacina de 6 farmacêuticas diferentes (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sputnik) e estima-se que já mais de metade da população adulta tenha a vacinação completa, o que deu luz verde para que o Púskas Aréna receba a capacidade máxima do estádio - cerca de 67 mil espectadores.