Euro2020. As contas para Portugal chegar aos oitavos-de-final

Portugal tem encontro marcado com a França esta quarta-feira em Budapeste, naquele que será o último e decisivo jogo da fase de grupos do Euro2020. Depois da derrota por 4-2 em Munique, contra a Alemanha, a seleção nacional ficou com o coração e a calculadora nas mãos para o terceiro jogo, mas as hipóteses de passar, nem que seja em 3.º do grupo como aconteceu no Euro2016, são mais que muitas.

Com os resultados desta segunda-feira, Portugal precisa "apenas" de perder por menos de três golos de diferença com a França para assegurar a presença nos oitavos de final. Isso quer dizer que, se Portugal perder uma vez mais por 4-2, passa na mesma à fase seguinte do Euro. Mas uma derrota, por exemplo, por 3-0 com a França, colocaria a seleção fora do Euro. E existem até cenários em que a seleção entra em campo já qualificada.