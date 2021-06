A SÁBADO em Munique: A arena dos nossos pesadelos

Sempre tive receio de entrar no Allianz Arena, o estádio de Munique construído em 2006 para receber o Campeonato do Mundo. Logo nesse torneio, o recinto foi palco da eliminação de Portugal nas meias-finais (0-1), contra a França, com um penálti de Zidane. Nas competições europeias, é difícil pensar noutro estádio que tenha sido tão amargo para os clubes portugueses. O Bayern de Munique, clube anfitrião, fez sempre questão de mostrar o seu poder em casa: o Sporting perdeu lá por 7-1 em 2009, o Porto levou 6-1 em 2015 e o Benfica apanhou 5-1 em 2019. Na minha memória, as equipas que têm o azar de ali sofrerem golos nos primeiros minutos são depois espezinhadas pelo Bayern de Munique ou pela selecção alemã, que têm a característica de não abrandarem o ritmo mesmo com o adversário de gatas no relvado, somando golos atrás de golos até ao KO final. Divagava nestes pesadelos do passado ao aproximar-me da arena que parece uma mistura de nuvem com nave espacial, com o seu revestimento branco de plásticos inflados capaz de se iluminar com as mais variadas cores.



Todavia, o som de fundo que ouvia fazia-me acreditar que desta vez ia ser diferente. Que Portugal podia vencer a Alemanha na capital da Baviera. Não, não era o elemento da organização que, a pedido dos meus amigos, pronunciava o meu nome ao megafone para maior das minhas vergonhas: "Tiago Carrasco is in the house. Please join your friends at the entrance" [Tiago Carrasco está aqui. Por favor, junte-se aos seus amigos na entrada], dizia. Era sim, o grito de várias dezenas de portugueses agitando a bandeira das quinas: "Somos nós, somos nós, o campeão da Europa somos nós", cantavam. Um cântigo confiante, ousado, como que a mostrar que o saldo francamente negativo no embate contra os alemães (9 derrotas em 18 jogos) já não conta para nada, pois o escudo de campeão está nas nossas camisolas rubras.



Manuel Reis, 51 anos, emigrado na cidade alemã de Singen desde 1997, levava o nome de Sérgio Conceição estampado nas costas. Ele estava no estádio, em Roterdão, quando o antigo médio do Porto e da Lázio (e actual treinador dos "dragões") marcou três golos a Oliver Kahn e deu à selecção a vitória por 3-0 contra os germânicos: "Só quem é emigrante é que percebe o bem que sabe vencer a selecção do país de acolhimento, principalmente quando se vem de um país mais pequeno e mais pobre. Esse foi o jogo da minha vida. Permitiu-me chegar orgulhoso à fábrica em que trabalhava e meter-me com os meus colegas e com o meu chefe durante meses a fio", afirma. "Hoje temos ainda melhor equipa. Espero que consigamos o mesmo resultado e que possamos revalidar o título europeu. Nada me faria mais feliz". Entretanto, chegavam os adeptos mais famosos da selecção nacional: o açoriano Carlos Brum, vestido à índio, e o palmelão Jorge Franco, totalmente adornado com as cores lusitanas, que acompanham a equipa de Fernando Santos em todos as partidas, não importa se disputadas em Lisboa ou em Seoul. A festa subia de tom. Respirava-se confiança.