Sábado – Pense por si

Desporto

"A energia do oceano": eis o novo equipamento da Seleção Nacional para o Mundial'2026

Record 09:10
As mais lidas

Camisola foi divulgada esta quarta-feira

Tal como foi anunciado esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol e a Puma divulgaram na manhã de hoje, quarta-feira, imagens da nova camisola da Seleção Nacional para o Mundial'2026. Esta será, então, a 'pele' de Portugal na maior prova da seleções do mundo, que se disputará no próximo ano, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. (Imagens: FPF)

A carregar o vídeo ...
Aí está a nova camisola da Seleção Nacional para o Mundial'2026
Tópicos Oceanos Futebol Federação Portuguesa de Futebol Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

"A energia do oceano": eis o novo equipamento da Seleção Nacional para o Mundial'2026