Mário Leandro terá contratado 20 futebolistas africanos e sul-americanos com vistos inválidos.
O Jornal de Notícias dá, esta quarta-feira, conta de um escândalo a envolver Mário Leandro, dirigente e treinador do antigo Futebol Clube Setúbal, entretanto extinto. Segundo a mesma fonte, Mário Leandro está a ser acusado pelo Ministério Público de "auxílio à imigração ilegal e utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal", após contratar 20 futebolistas africanos e sul-americanos com vistos ilegais para ajudar o clube a sagrar-se campeão da Segunda Distrital de Setúbal, algo que acabou mesmo por acontecer.
Mário Leandro acusado de recorrer a imigrantes ilegais para subir de divisão
Em declarações àquele jornal, Mário Leandro classificou as acusações como "ridículas" e garante que sempre cumpriu todos os requisitos para a entrada dos referidos jogadores no nosso país.
Dirigente de clube de Setúbal acusado de recorrer a imigrantes ilegais para subir de divisão
