Sábado – Pense por si

Desporto

Do penálti insólito ao árbitro “expulso": as polémicas do dérbi lisboeta

Carlos Torres
Carlos Torres 02 de dezembro de 2025 às 23:00

…ou os jogadores que fugiram da chuva. Desde o primeiro dérbi, em 1907, são muitas as histórias curiosas, as figuras e as polémicas. Conheça algumas.

O Benfica-Sporting desta sexta-feira é o quinto dérbi só em 2025 – além do campeonato, os dois clubes lisboetas defrontaram-se nas finais da Taça de Portugal e da Liga e na supertaça, com as águias a arrecadarem dois troféus e os leões outros dois – os mais importantes, o que lhes permitiu celebrar a dobradinha. E se têm sido muitas as polémicas, no Jamor assistiu-se à última, com o leão Matheus Reis a pisar a cabeça de Belotti num lance junto à bandeirola de canto, já nos descontos (numa altura em que o Benfica ganhava por 1-0), salvando-se de ser expulso. E três minutos depois, aos 90+9, o Sporting beneficiou de um penálti e empatou, acabando por dar a volta (3-1) no prolongamento.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube de Portugal Portugal Lisboa Geny Catamo Matheus Reis Cândido Rodrigues Manuel José Tavares Fernandes Lucílio Batista Carcavelos Eusébio
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

Do penálti insólito ao árbitro “expulso": as polémicas do dérbi lisboeta