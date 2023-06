Tem 19 anos e 2,23 metros de altura, e deverá ser a nova sensação da NBA, o mais competitivo campeonato de basquetebol no mundo.

Aos 19 anos, o francês Victor Wembanyama é considerado o jogador com maior potencial a entrar na NBA desde LeBron James, um dos maiores jogadores da modalidade de todos os tempos. Com uns impressionantes 2,23 metros de altura, o jovem atleta foi a primeira escolha do recrutamento de jogadores da NBA, que se realizou na última madrugada.