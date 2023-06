Fábio Martins: 'Acredito que vai haver uma regra para limitar estes salários exorbitantes na Arábia Saudita'

Foi formado no FC Porto e jogou no Sp. Braga (com empréstimos a clubes como Paços de Ferreira, Chaves ou Famalicão). Agora está no Médio Oriente, sendo esta a terceira época na Arábia Saudita, cujo campeonato está em alta com a chegada de grandes craques do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo ou Benzema. Fábio conta o encontro com CR7 e diz que "é fácil adaptar-se ao país" – apesar de já ter sido proibido de entrar num shopping por estar... de calções.