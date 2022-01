Luis Díaz transfere-se do FC Porto para o Liverpool

O avançado colombiano Luis Díaz, segundo melhor marcador da I Liga portuguesa, transferiu-se do FC Porto para o Liverpool, anunciaram hoje os dois clubes.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informou que vai receber 45 milhões de euros, num valor que poderá chegar aos 60 milhões, dependendo de remunerações variáveis.

A transferência está ainda, de acordo com o Liverpool, sujeita à obtenção de uma licença de trabalho em Inglaterra para o colombiano, de 25 anos, que assinou um contrato de "longa duração" com os 'reds'.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A message from our new Red <a href="https://twitter.com/hashtag/VamosLuis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VamosLuis</a> <a href="https://t.co/Be82uaW5wq">pic.twitter.com/Be82uaW5wq</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/1487759850620784647?ref_src=twsrc%5Etfw">January 30, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O Liverpool revela que o jogador se vai juntar à equipa, na qual joga o português Diogo Jota, após o compromisso da Colômbia frente à Argentina, na terça-feira, na qualificação para o Mundial2022.





Depois de jogar no Barranquilla e no Junior Barranquilla, Díaz mudou-se para o FC Porto em 2019/20, no qual disputou 125 encontros pelos 'dragões' e marcou 41 golos, 16 dos quais esta temporada, conquistando uma I Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

Pela seleção colombiana, Luis Díaz tem 32 internacionalizações e sete golos, quatro dos quais na última Copa América.