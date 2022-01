Carlos Fernandes: “Os miúdos têm a expectativa irrealista de ganhar sempre”

O ténis joga-se com uma raqueta e uma mochila. No primeiro caso, entram as questões do jogo: se o adversário é melhor, se o serviço não está bom, se a pancada de direita está a falhar. Isso é tudo normal. O problema é quando a mochila interfere na partida: as chatices do dia a dia, a vida pessoal, as expectativas, as frustrações.



A metáfora da raqueta e da mochila é usada por Carlos Fernandes, o português que é desde 2018 responsável pelo departamento de Psicologia da Academia de Ténis Rafa Nadal, em Maiorca (Espanha), e que tem 150 jovens (dos 12 aos 18 anos), de 36 nacionalidades, que ali estão para praticar a modalidade e estudar nos vários níveis de ensino – sem esquecer os programas de férias no verão.



“O nosso papel é ajudá-los a entrar em campo com a mochila levezinha”, ressalva à SÁBADO, explicando as suas funções à frente de uma equipa que tem mais três psicólogos. “80% do nosso trabalho passa por promover o bem-estar dos atletas e ajudá-los a aumentar os níveis de performance e de rendimento desportivo, mas acabamos por ser consultores em diversos temas pedagógicos.”