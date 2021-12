Luis Diaz: o craque do realismo mágico

Luis Diaz só chegou a um clube a sério aos 18 anos. Até lá, treinou na escola de futebol do pai, que tinha de vender cabras para comprar chuteiras e equipamentos. É descendente de índios wayúu e oriundo de La Guajira, inspiração do escritor Gabriel Garcia Márquez.

Ernesto Herrera, presidente do Barranquila FC, da 2ª divisão colombiana, estava no seu escritório quando, em janeiro de 2015, um treinador das escolas do clube lhe veio chamar a atenção para os treinos de captação que estavam a decorrer: "Disse-me que estava um 'flaquito' [magrinho, em português] a jogar muito no campo nº2 e que eu devia ir espreitar", diz à SÁBADO o dirigente, de 66 anos.

Não ligou muito. "Todos os anos cerca de 1000 miúdos vêm às captações e só ficam meia dúzia deles. Talento não falta. E Diaz já tinha 17 anos, quase a completar 18", recorda. No entanto, a sua impressão mudou quando testemunhou a forma como o avançado tratava a bola. "As diabruras que fazia aos defesas eram incríveis. Tenho décadas de futebol e nunca tinha visto algo assim", conta.



O presidente quis saber mais sobre o rapaz: tinha ascendência dos índios wayúu, vinha de Barrancas, uma pequena cidade da remota região de La Guajira, e nunca tinha jogado num clube federado, tendo sido treinado pelo próprio pai numa desconhecida escola de futebol da terra. "Não era normal que, com aquela idade, ninguém o tivesse descoberto antes. Era um verdadeiro achado", diz.