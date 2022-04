Tudo o que precisa de saber sobre os últimos meses do SEF

Depois de várias polémicas, a decisão da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi a solução encontrada pelo anterior governo de António Costa para resolver os problemas existentes. O comunicado foi feito pelo antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e, desde essa altura as dúvidas sobre o que vai de facto acontecer são mais que muitas. A SÁBADO resume agora como foram os últimos meses de um serviço que em breve - ainda sem data definida - deixará de existir.

Para quando está prevista a extinção?

O que levou ao adiamento?

Até ao momento não há data oficial. José Luís Carneiro, no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, não avançou com um dia concreto mas, em cima da mesa, poderão estar duas hipóteses: no final do verão ou mesmo no final do ano, segundo noticia o Expresso.