Renovar o Cartão de Cidadão tornou-se uma missão impossível. Mas afinal o que se passa no IRN?

Funcionários do Instituto dos Registos e do Notariado queixam-se de diferenças salariais que dizem chegar aos 4 mil euros e temem privatização do serviço público.

Tentar fazer uma marcação no SIGA (a aplicação móvel que permite agendar serviços de atendimento ao público) para renovar o Cartão do Cidadão pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Fizemos o teste e, em Lisboa, já só há vagas para o início de setembro, ou seja, daqui a três meses. E se está a pensar renovar o passaporte para as férias é melhor não ter grandes esperanças é que as marcações já só estão disponíveis para o fim do verão. Para a Carta de Condução também não temos boas notícias é que essa é uma tarefa verdadeiramente impossível.