Inspetor do SEF: 'Vivemos numa ansiedade difícil de suportar'

A carreira no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está "no escuro". Quem o diz é Pedro, nome fictício, um dos mil inspetores do SEF, com vários anos de experiência, e que relata à SÁBADO o estado de espírito no meio: "Vivemos numa ansiedade há nove meses, difícil de suportar. Está em causa a nossa vida profissional e familiar, tenho filhos menores. Há um sentimento de injustiça por ter sido lançado um anátema."



Por "anátema" refere-se aos três inspetores suspeitos de homicídio de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, em dezembro de 2020. "A morte naquelas circunstâncias é trágica e reprovável pelos inspetores do SEF. As responsabilidades criminais têm de ser apuradas, mas isso não tem de levar à extinção do SEF, porque foi um episódio isolado. Houve um aproveitamento político do escândalo", diz. Mais recentemente, sábado (dia 4), o caos no terminal do mesmo aeroporto também não ajudou à imagem da polícia de fronteira (lá iremos).

Incerteza na colocação de inspetores

Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA). Incerteza é a palavra recorrente, segundo Pedro: "

Desde março passado, Pedro e os colegas sabem que o SEF poderá, eventualmente, ser extinto. A confirmar-se a reestruturação – ainda esperam que a medida seja revertida –, os trabalhadores transitam para a Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia Judiciária (PJ) e talvez para a futura (e indefinida, até à data)Até hoje não há informações sobre a colocação dos inspetores, em termos de localidades; nem sobre os critérios de transferência."