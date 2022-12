Como é que Zelensky quer alcançar a paz?

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que tem promovido o seu plano de dez pontos para alcançar a paz. Depois da sua visita aos Estados Unidos avançou também que foi esse mesmo plano que discutiu na reunião com Joe Biden e que tem como objetivo que os líderes mundiais realizem uma Cimeira Global para a Paz com base no mesmo.



Mas afinal, de que plano se trata?





Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

O que é a Cimeira Global para a Paz?



Qual tem sido a resposta aos apelos de Zelensky?



A primeira vez que o presidente ucraniano referiu a sua fórmula de paz foi durante o seu discurso como convidado na reunião do G20. Desde essa altura que esclareceu que o plano tem por base dez fatores:- Radiação e a segurança nuclear, que tem por base o objetivo de restaurar a segurança em torno da maior central nuclear da Europa, que apesar de se localizar em Zaporíjia na Ucrânia, está sob domínio russo desde o início da invasão. - Garantia da segurança alimentar, que inclui a proteção e garantia das exportações de cereais da Ucrânia para as nações mais pobres do mundo.- Segurança energética. Zelensky foca este ponto na limitação dos preços pagos pelos recursos energéticos russos e na ajuda internacional prestada à Ucrânia para que seja possível restaurar as suas infraestruturas de energia, uma vez que metades das existentes no país foram danificadas por ataques russos desde o início da invasão.- Libertação de todos os prisioneiros de guerra ucranianos e deportados, incluindo as crianças deportadas para a Rússia que os meios de comunicação internacionais têm noticiado que estão a ser registadas para adoção.- Restaurar a integridade territorial da Ucrânia, a Rússia deve reafirmar as fronteiras entre os dois países com base na Carta da ONU.- Retirada de todas as tropas russas do território ucraniano e cessação das hostilidades, através da restauração das fronteiras entre os dois países vizinhos.- Justiça. Este ponto passa pelo pedido de Zelensky para que seja estabelecido um tribunal especial para processar crimes de guerra russos e que os autores dos mesmos sejam condenados.- Prevenção para o ecocídio, este ponto trata-se da proteção do meio ambiente contra as destruições de larga escala e a sobre-exploração de recursos não renováveis, com foco na desminagem e recuperação das estações de tratamento de água no país invadido.- Prevenção da escalada do conflito e construção de um plano de segurança que garanta a proteção do espaço euro-atlântico e que traga garantias de proteção para a Ucrânia.- Confirmação do final da guerra, que inclui um documento assinado por ambas as partes envolvidas.Depois de em novembro ter apresentado o seu plano para a paz ao G20, em dezembro, Zelensky discursou na reunião do G7, grupo das sete nações mais industrializadas, e pediu-lhes que apoiem a sua ideia para a realização de uma Cimeira Global para a Paz.Idealmente esta cimeira ocorreria ainda durante este inverno e iria servir para que os líderes mundiais discutissem o plano de paz já apresentado "como um todo ou que se focassem em alguns pontos específicos".A Rússia tem rejeitado as propostas de paz, apesar de afirmar que está pronta para as negociações . Porém, na terça-feira, Moscovo afirmou que não vai abrir mão de nenhum território anexado desde o início da invasão, o que atualmente representa cerca de um quinto do território ucraniano.Já o mundo ocidental tem apoiado as forças militares ucranianas. Um apoio que já ultrapassou os milhares de milhões de euros e tem sido liderado pelos Estados Unidos . Também está a ser enviada ajuda humanitária. No entanto, no que se refere à Cimeira Global para a Paz, o ocidente tem sido mais cauteloso no seu apoio.Durante a visita de Zelensky a Washington na semana passada, Joe Biden afirmou numa conferência de imprensa que os dois líderes "partilham exatamente a mesma visão" para a paz e que os Estados Unidos se encontram comprometidos em apoiar a Ucrânia para que esta se consiga defender do invasor.Também os líderes do G7, quando reunidos em dezembro, garantiram que estão comprometidos com o objetivo de restaurar a paz na Ucrânia "de acordo com os seus direitos consagrados na Carta da ONU".Já António Guterres, secretário-geral da ONU, considera que a guerra vai ser longa e que é necessário "esperar pelo momento em que as negociações sérias de paz sejam possíveis".