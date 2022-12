Depois de libertada, Kherson volta a ser alvo de ataques russos

Kherson foi libertada pelos ucranianos há um mês. mas agora voltaram os bombardeamentos. Cidade está no caminho de acesso à Crimeira, anexada pela Rússia em 2014.

As forças russas intensificaram os ataques à cidade recentemente libertada de Kherson, no sul da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, a Rússia disparou 33 mísseis contra alvos civis nesta cidade, segundo o relatório matinal do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.