Mais jovem e mais velha de sempre no espaço

Oliver Daemen tem 18 anos, e, a partir de setembro, vai ser estudante universitário em Utrecht, nos Países Baixos. Wally Funk tem 82 anos, é aviadora nos Estados Unidos da América e, na década de 1960, foi voluntária no programa espacial norte-americano. Ele vai tornar-se o mais novo ser humano de sempre a estar no espaço. Ela, o mais velho.

A façanha vai ocorrer a 20 de julho, na companhia do bilionário Jeff Bezos. É mais uma etapa no turismo espacial, depois de Richard Branson e a sua Virgin Galactic terem inaugurado este tipo de voos comerciais no passado dia 11.









Aos quatro anos, Oliver já era um apaixonado pela Astronomia e por naves espaciais. Antes da maioridade, tratou de estudar para conseguir uma licença de piloto privado e, em setembro, vai iniciar os seus estudos universitários em Física e Administração de Inovações, na Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. O rapaz de 18 anos será um dos passageiros da Blue Origin, empresa de turismo espacial criada pelo bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon. Para conseguir um lugar entre o lote exclusivo de passageiros, Oliver participou no leilão realizado nos meses de maio e junho.