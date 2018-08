Uma equipa internacional de cientistas publicou um estudo sobre o risco de os sistemas da Terra se estarem a aproximar de um ponto de não-retorno a nível climático, a partir do qual nem a paragem absoluta de emissão de CO2 pela civilização poderá ser suficiente para impedir que o planeta se transforme numa "Terra-estufa". Trajectórias dos sistemas da Terra no Antropoceno [a "nova idade do Homem"] foi editado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) esta segunda-feira.

De uma forma geral, a equipa de cientistas mostra no estudo que mesmo que as reduções de carbono acordadas no Acordo de Paris em 2015 sejam cumpridas – não estão a ser - e a população mundial reduza o seu consumo de combustíveis fósseis, há um risco elevado de a Terra reunir as condições necessárias para se transformar numa "estufa" e não conseguir retroceder. Basta que o gelo continue a derreter, a área florestal a diminuir (por acções de desflorestação ou incêndios) e os gases de efeito de estufa a aumentar – condições que se verificam todos os anos. "[Isto] isso pode acontecer dentro de algumas décadas", defendem os cientistas, e por este motivo é necessário acelerar a transição para uma economia mundial livre de gases.

Num cenário hipotético, que aconteceria se a Terra atingisse este ponto de "não-retorno"? O planeta transformar-se-ia numa autêntica estufa; a temperatura média teria mais 4-5 graus do que as temperaturas pré-industriais; as florestas desapareceriam e dariam lugar a savanas e desertos; o nível médio de mar subiria de tal forma que muitas regiões costeiras, como a zona ribeirinha de Lisboa, desapareceriam; e haveria maior incidência de fenómenos meteorológicos extremos, de que é exemplo a onde de calor que afectou o país na última semana. Tanto nesta hipótese como no mundo actual, este quadro é possível graças ao efeito dominó no planeta: todos os sistemas estão interligados.

Por outras palavras, a Terra poderá passar de mitigador do aquecimento global para um agente activo do fenómeno.

Duas questões fulcrais impõem-se a este ponto: primeiro, a população humana conseguirá suportar e subsistir com este aumento de temperatura? Segundo, a redução das emissões de CO2 até 2020 acordadas no Acordo de Paris conseguirão manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus idealmente ou, pelo menos, menor que 2 graus, e evitar atingir o ponto de inflexão climática referido no estudo?

Entre o final da década de 80 (quando foi cunhada a expressão "efeito de estufa") e 2018, a concentração de CO2 atmosfera subiu de 350 para mais de 400 partes por milhão (ppm). A temperatura média da Terra, por outro lado, continua a aquecer à velocidade de 0,17 graus por década.

"As emissões humanas de gases de efeito de estufa não são a única causa que determina a temperatura da Terra", explica Will Steffen, um dos autores do estudo científico. "O nosso estudo sugere que o aquecimento global de 2 graus humanamente induzido pode provocar modificações nos outros sistemas naturais da terra, normalmente intitulados de feedbacks, que podem aumentar ainda mais a temperatura média da Terra – mesmo que paramos de emitir gases do efeito de estufa", frisa o professor da Universidade Nacional da Austrália e investigador no Centro de Resiliência de Estocolmo.

"Evitar este cenário requer um redireccionamento das acções humanas de exploração do planeta para administração sustentável", sugere o cientista.

Porém, diminuir a emissão de gases de efeito de estudo não bastará para evitar o ponto de não-retorno do planeta, revela o estudo. Segundo este, será necessário criar ou melhorar as concentrações naturais de carbono, através do aperfeiçoamento da gestão das florestas, agricultura e solo; apostar na conservação biológica; e tecnologias que consigam remover o dióxido de carbono na atmosfera e retê-lo subterraneamente.

Os autores do estudo listaram dez fenómenos naturais – feedbacks - que podem passar de "amigáveis" para "ameaças" caso o planeta chegue ao nível de inflexão: descongelamento do pergelissolo (solo típico da região ártica), perda de hidratos de metano no solo oceânico, redução da neve no hemisfério norte, entre outros.

"Estes elementos típicos podem actuar potencialmente como dominós", esclarece Johan Rockström, antigo director do Centro de Resiliência de Estocolmo e co-autor do estudo. "Será muito difícil ou até impossível parar a fila inteira de dominós a cair", defende.

O cientista elucida que poderíamos adaptar-nos ao processo de séculos de transformação de "estufa" da Terra, mas a realidade seria muito diferente: "sem pessoas a viver nos trópicos, com uma concentração de pessoas no Árctico e na Antárctica, com formas completamente diferentes de gerar alimento, com escassez de água e uma normalização dos fenómenos extremos", resume em declarações ao jornal Público.

O efeito dominó do planeta

Os sistemas naturais da Terra estão interligados e não reciclar algumas toneladas de papel em Portugal não resolve a desflorestação da floresta Amazónica. O já conhecido aumento da temperatura do planeta tem consequências que não podem ser travadas, mesmo que se parasse de vez com as emissões de CO2 esta terça-feira. Uma das imediatas trata-se do derretimento do gelo no Pólo Norte e o seu subsequente aquecimento. Este consegue desacelerar a corrente oceânica do Atlântico que leva a água quente nos trópicos para a zona norte do planeta, podendo aquecer ainda a água da Antártica e derreter o gelo da região.

A estes juntam-se o desaparecimento do gelo na Gronelândia e na zona oeste da Antártica, e o branqueamento dos corais dos trópicos, num quadro mundial que mostra o encadeamento dos fenómenos.