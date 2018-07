O anúncio veio do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes: a partir de 2020, não serão permitidos copos de plásticos nos estabelecimentos comerciais de Lisboa. Ocorreu durante a visita à exposição Eco-Visionários: Arte, Arquitectura após o Antropoceno no MAAT, em Lisboa.

Segundo o Diário de Notícias, esta é uma das medidas inseridas na celebração de Lisboa como Capital Verde Europeia de 2020.

O vereador responsável pelo Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia garante que os esforços para esse objectivo já começaram: "Já falámos com as marcas e com os comerciantes. A partir dessa data o é o fim dos copos de plástico na cidade", afirmou.

O Ministério do Ambiente também já foi informado.