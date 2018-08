Um grupo de cientistas defende que o planeta está a caminhar rapidamente para o ponto de não retorno dos efeitos das alterações climáticas. O estudo, publicado na quinta-feira, dia 30 de Agosto, no Earth System Dynamics, uma publicação académica internacional, afirma que essa marca poderá chegar em 2035.

"Concluímos que resta muito pouco tempo antes que as metas do Acordo de Paris se tornem impraticáveis mesmo com as estratégias de redução de emissões", disse Henk Dijkstra, um dos autores do estudo. Os cientistas alertam que o tempo urge e que não está a ser feito o suficiente, nem suficientemente rápido, para evitar o ponto de não retorno.

O Acordo de Paris estabelece que se mantenha o aumento da temperatura média global abaixo dos 2ºC em relação aos níveis da era pré-industrial e limitar o aumento de 1,5ºC.

Os autores do estudo calcularam a rapidez com que todo o mundo teria de usar energias renováveis para conseguir travar os efeitos das alterações climáticas. Deram a data limite de 2035, mas alertam que esta pode ser uma estimativa demasiado optimista.

Para evitar o impacto das alterações climáticas, que poderiam desencadear catástrofes que tornariam a Terra inabitável, o mundo teria de viver das energias renováveis.