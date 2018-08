Cientistas alegam que se a temperatura do planeta aumentar mais um grau poderá começar o aquecimento global descontrolado. Num estudo publicado no jornal científico Proceedings of the National Academy of Sciences, uma publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, os investigadores afirmam que a Terra está a algumas décadas de distância desta catástrofe.

O limiar será atingido quando a temperatura média global for 2ºC maior do que a dos tempos pré-industriais, ou seja, estamos a meio do caminho. Actualmente, a temperatura sobe 0,17ºC por década.

Os autores deste trabalho alertam que, quando esta marca for alcançada, será criado um estado incontrolável de alterações climáticas suscitado por um mega efeito de estufa à escala planetária. Isso tornará a habitabilidade do planeta impossível para a espécie humana e para a maioria das espécies existentes e alterará a paisagem global.

Assim, a Terra poderá tornar-se numa estufa o que causará vários problemas, numa espécie de efeito dominó: libertação de metano aprisionado nos oceanos, aumento da produção de dióxido de carbono pelas bactérias oceânicas, o desaparecimento da floresta amazónica, a redução da cobertura de neve no hemisfério norte e a perda de gelo no mar árctico.

Este efeito de estufa estabilizar-se-á numa média global de 4ºC a 5ºC acima dos níveis pré-industriais. Isso levaria a que as faixas do planeta em redor do equador ficassem inabitáveis, com o nível do mar a estar 60 metros mais alto do que hoje.

Johan Rockstrom, um dos autores do estudo e um dos principais membros da equipa da Universidade de Estocolmo, na Suécia, afirma que este efeito dominó causa o desequilíbrio de todos os elementos, colocando a Terra em risco: "Os lugares tornar-se-ão inabitáveis se esse efeito de estufa ainda mais agravado se tornar realidade. Se chegarmos a esse estado, não o poderemos reverter ou retarda-lo".

Mesmo assim, os cientistas acreditam que é possível parar este descontrolo climático. Medidas que provoquem cortes profundos nas emissões de gases de efeito estufa e esforços conjuntos para remover o dióxido de carbono da atmosfera são necessários para evitar um estado a que chamam "Estufa Terrestre".