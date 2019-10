Cientistas questionam plantação em massa de árvores como solução para alterações climáticas

Uma equipa de investigadores do Crowther Lab, sediado na universidade suíça ETH Zurique, publicou um estudo que defende que a melhor maneira de controlar as alterações climáticas é replantar árvores em áreas florestais destruídas do tamanho dos Estados Unidos. Porém, estas conclusões estão a ser questionadas por outros cientistas, que apontam problemas relacionados com os mapas e dados usados na investigação.





O estudo da ETH Zurique analisou quantas árvores o mundo pode sustentar, onde as podem cultivar e quanto carbono podem armazenar. Também foi estudada a quantidade máxima de carbono que pode ser absorvida se todas as áreas florestais disponíveis não utilizadas pelo humano fossem replantadas.

Mas, numa resposta publicada na revista científica Science, cientistas da Universidade de Bonn, na Alemanha e do centro de pesquisa World Agroforestry, sediado em Nairóbi, no Quénia, questionaram o estudo e disseram que havia limites no número de árvores que podem ser cultivadas em terras incluídas no estudo inicial.

"Sim, todos nós podemos plantar árvores… e se continuarmos a emitir dióxido de carbono como loucos, não resolvemos nada, apenas conseguimos um pouco mais de tempo", disse Eike Luegeling, professor do Instituto de Ciências Vegetais e Conservação de Recursos da Universidade de Bonn, à agência noticiosa Reuters. E acrescentou: "Se quisermos controlar a mudança do clima, há apenas uma resposta… temos de reduzir as emissões".

Os ambientalistas afirmam que proteger as florestas existentes e restaurar as danificadas evita inundações, armazena carbono impedindo-o de aquecer o planeta, limita a mudança climática e protege a biodiversidade. A Reuters detalha que desapareceram 3,6 milhões de hectares - uma área do tamanho da Bélgica - de florestas tropicais antigas, devido a incêndios, desflorestação e mineração.

Na investigação do Crowther Lab, muitas regiões de "alto potencial" para a plantação de árvores estão em locais de temperaturas médias, e os cientistas não tiveram em conta as temperaturas mais altas e mais baixas dos locais, como a tundra e as savanas de África, explica Eike. Além disso, os solos de muitas áreas são erodidos ou degradados, impossibilitando a plantação.

Outras regiões propostas são aldeias, pequenos povoados e algumas grandes cidades, como Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. "Cerca de 2,5 mil milhões vivem nas áreas que o estudo recomenda para reflorestamento", afirma o professor. E acrescenta: "É muito questionável se estas regiões são realmente adequadas".

Tom Crowther, um professor do Laboratório Crowther, ainda não fez comentários sobre a carta.