A poluição atmosférica provoca uma enorme redução de inteligência das pessoas, de acordo com um estudo realizado na China. Os cientistas defendem que a poluição do ar tem impacto na saúde física, como mental.

Conforme os dados apresentados, o contacto com ar altamente poluído levou a que os inquiridos reduzissem as suas capacidades linguísticas e aritméticas, registando-se um impacto médio equivalente a terem perdido um ano de educação. Os resultados são especialmente preocupantes, uma vez que 95% da população mundial respira ar perigoso para a saúde.

"A perda de um ano de escolaridade é enorme. Nós descobrimos que os efeitos cognitivos são maiores nas pessoas mais idosas, especialmente a partir dos 64 anos, nos homens e nas pessoas com baixa escolaridade. Se calculássemos apenas os efeitos nestas pessoas, a média dos anos de escolaridade perdidos seria maior", disse Xi Chen, professor na Escola de Saúde Pública de Yale, nos EUA, e dos autores deste estudo, em declarações ao The Guardian.

O estudo foi publicado na revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences e analisou as capacidades de 20 mil pessoas na China, entre 2010 e 2014, através de testes sobre linguísticos e aritméticos. Quanto mais tempo as pessoas estavam expostas a ar poluído, maior eram os efeitos na sua inteligência. Assinalou-se que os homens são mais afectados do que as mulheres e as capacidades linguísticas ficam mais prejudicadas do que as matemáticas.

A poluição atmosférica provoca 7 milhões de mortes prematuras por ano. Estas novas informações alegam que a poluição provoca doenças mentais precoces a quem está mais tempo em contacto com ar poluído. Derrick Ho, professor no Politécnico de Hong Kong, na China, alerta: "Alta poluição atmosférica pode estar associada ao stress e à degeneração dos neurónios".

Xi Chen defende que "não há um caminho fácil para contornar estes efeitos". Para o investigador a diferença tem de ser feita pelas políticas: "Os governos mundiais têm de tomar medidas para reduzir a poluição. Isso beneficiará o capital humano, que é o motor mais importante para o crescimento da economia".

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 20 das cidades mais poluidores localizam-se em países em desenvolvimento. Na China encontram-se muitas cidades que contribuem mais para a poluição atmosférica, apesar do governo ter começado uma "guerra contra a poluição" nos últimos cinco anos. Rebecca Daniels, que faz parte da organização sem fundos MEDACT, no Reino Unido, afirma: "As políticas actuais não estão ao nível do desafio que enfrentamos, Os governos têm de se comprometer a baixar os níveis de poluição atmosférica o mais rápido possível".