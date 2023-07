'Cocaine Sharks': a história dos tubarões viciados em cocaína

Na costa da Florida os comportamentos estranhos dos tubarões levaram biólogos marinhos a observarem de perto os animais, agora as descobertas vão ser apresentadas num documentário.







Os especialistas acreditam que as alterações de comportamentos foi causada pelo consumo de drogas que são despejadas no mar por traficantes a meio da travessia para chegarem aos Estados Unidos. Tom Hird, biólogo marinho, e Tracy Fanara, engenheira ambiental, foram os responsáveis pela investigação que levou ao desenvolvimento do documentário Cocaine Sharks, ou Tubarões Cocaína, que vai estar disponível na Discovery Channel.Durante seis dias os cientistas aliciaram os tubarões da ilha Keys na Florida com embalagens semelhantes a pacotes de cocaína e conseguiram descobrir que os animais se aproximavam da droga e mordiam os fardos, o que fez aumentar as preocupações.Tom Hird referiu à revista Live Science que "a cocaína é tão solúvel que se qualquer um desses pacotes se abre só um bocadinho, a integridade estrutural é destruída e a droga está na água".A cocaína causou efeitos diferentes em tipos diferentes de tubarões, por exemplo, o tubarão-martelo deixou de desconfiar e de se afastar dos mergulhadores e passou a aproximar-se deles; já os tubarões-brancos começaram a nadar em círculos apertados fixando um ponto.Os cientistas identificaram ainda "um longo fluxo de produtos farmacêuticos", como "metanfetaminas ou cetamina" e "todos os peixes estão a ser afetados pelas drogas".Tracy Fanara alerta para que "tudo o que usamos, tudo o que fabricamos, tudo o que colocamos no nosso corpo, acaba nos nossos cursos de águas residuais e a vida aquática de que dependemos para sobreviver fica exposto a isso".