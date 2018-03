Apenas 100 pessoas vão poder aceder ao medicamento usado como Profilaxia de Pré-exposição da Infecção por VIH (PrEP) até Dezembro deste ano. Actualmente, o medicamento já é usado como tratamento para quem já está infectado, sendo que em breve começará a ser usado como forma de prevenção. No caso de Portugal, o medicamento aprovado é o Truvada, já usado em doentes com VIH.Ao Público, a farmacêutica responsável pela produção e venda do Truvada, a Gilead, explicou que o Programa de Acesso Precoce (PAP) vem "permitir o acesso à PrEP sem custos para o Serviço Nacional de Saúde até que o processo de financiamento seja terminado". Esta decisão, referiu ainda, "funciona como uma forma de antecipar o acesso [ao medicamento] enquanto a avaliação pelo Infarmed prossegue". Já a Autoridade Nacional do Medicamento explicou, à mesma fonte, que "o número de doentes [abrangido pelo programa] foi o proposto pela empresa e aceite pelo Infarmed em sede de submissão" do PAP.Para poderem aceder ao PrEP, as pessoas com risco acrescido de infecção por VIH "devem ser referenciadas na consulta de especialidade", definiu a Direcção-Geral da Saúde. A especialidade deverá ser cirada em todos os hospitais do SNS e a consulta deve ter lugar num prazo máximo de 30 dias após a solicitação.Para acederem à PrEP, as pessoas com risco acrescido de aquisição de infeção por VIH devem ser referenciadas a consulta de especialidade hospitalar de PrEP, que deverá ser criada para o efeito em todos os hospitais do SNS, sendo que a consulta deve ser efetivada no prazo máximo de 30 dias. Ficou igualmente definido que os hospitais só serão ressarcidos dos custos com os medicamentos se os mesmos forem dispensados no âmbito de consultas da especialidade.Ao Público, vários hospitais do Porto e de Lisboa confirmaram que estão a preparar a consulta, que deve começar "muito em breve". De acordo com a DGS, cada médico pode solicitar reservas de Truvada para um "máximo de cinco participantes em cada pedido, de modo a assegurar a equidade e a monitorização do número de doentes/embalagens abrangidos pelo PAP". O Infarmed tem 72 horas para responder ao pedido.