Em 2017, os hospitais gastaram mais 59 milhões de euros em medicamentos que no ano anterior. A segunda área terapêutica com mais peso na despesa foi a do VIH (vírus da imunodeficiência humana), segundo o relatório da monitorização do consumo de medicamentos em meio hospitalar do Infarmed. Ao todo, gastaram-se 215 milhões de euros. Porém, a despesa desceu 5,4% (cerca de 12 milhões).

Gonçalo Lobo preside à Abraço, a associação que presta apoio a pacientes e afectados pelo VIH. À SÁBADO, clarifica que a descida na despesa se deve à maior oferta de fármacos. "Pela lei da concorrência, o Estado consegue preços melhores. Por outro lado, usam-se terapêuticas que não são tão recentes nem avançadas, mas eficazes", explica.





Gonçalo Lobo (Fotografia: Marisa Cardoso)

Porém, o Estado conseguiria poupar mais caso recorresse aos anti-retrovirais genéricos, aconselha Lobo, como acontece na Croácia e no Brasil. Segundo o The New York Times, este último país desafiou a indústria farmacêutica, nos anos 90, a produzir as versões genéricas dos anti-retrovirais e levou à descida global dos preços. "A indústria farmacêutica é de absoluta importância, conseguimos resultados extraordinários nos últimos 30 anos. Mas há barreiras não sustentáveis a longo prazo para um estado social, daí a necessidade de introduzir os genéricos", explica.

Gonçalo Lobo indica que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estima que em Portugal, existam 41 mil casos diagnosticados de VIH, entre 45 mil. Em tratamento, encontram-se 34 mil pessoas. O presidente da Abraço sublinha que a eficácia terapêutica dos anti-retrovirais utilizados hoje em dia está "mais que comprovada".

No entanto, avisa que em breve os números de infectados com o VIH serão alvo de uma actualização por parte do Programa Nacional de Infecção pelo VIH/SIDA e Tuberculose.