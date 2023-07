No TikTok, a médica Teresa Irwin defendeu que urinar no banho pode levar à incontinência. A urologista Ana Merinha também o desaconselha, mas por outras razões.

A urologista americana Teresa Irwin publicou na sua conta do TikTok, com cerca de 91 mil seguidores, um vídeo com a sua opinião em relação a um assunto controverso – urinar no banho.