Foi a partir do satélite europeu Sentinel 3 que ficou conhecida, na segunda-feira, 11 de julho, a "alarmante" temperatura que atingiu toda a Península Ibérica, em especial a região da Estremadura, em Espanha. Publicada pelo Directorate-General for Defence Industry and Space (DEFIS), órgão responsável pela implementação do programa espacial da União Europeia (UE), a medição indica que a temperatura do solo na região terá excedido os 60º em várias localidades.