Rabo de Peixe, uma série sobre um carregamento de cocaína que dá à costa de uma ilha açoriana, está a ser um sucesso da Netflix. Inspirada numa história verídica com duas décadas, as drogas continuam a ser um problema naquele arquipélago nacional. Contudo, a principal ameaça já não é a cocaína, mas sim outras "drogas sintéticas": as Novas Substâncias Psicoativas (NSP).