Infarmed ordena suspensão de venda de um lote do relaxante muscular Sirdalud

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ordenou hoje a suspensão imediata de um lote do relaxante muscular Sirdalud devido à deteção de valores fora da especificação num ensaio de dissolução.







João Santos

Tópicos infarmed relaxante muscular

As empresas Novartis Farma e Sandoz Farmacêutica irão proceder à recolha voluntária do lote KDF58 do medicamento Sirdalud MR 6mg, tizanidina, cápsulas de libertação modificada, adianta o Infarmed numa circular informativa publicada no 'site'.O Infarmed alerta as entidades que possuam este lote de medicamento em 'stock' para não o venderem, dispensarem ou administrarem, devendo proceder à sua devolução.Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote não devem interromper o tratamento.