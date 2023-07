O grupo parlamentar do PS pretende descriminalizar o consumo e a detenção de drogas, independentemente da quantidade que a pessoa tenha em sua posse. Esta medida já foi aprovada na generalidade no Parlamento e chega esta quarta-feira à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Em causa, está uma alteração à lei 30/2000, que estabeleceu o regime jurídico do consumo de estupefacientes e iniciou a descriminalização.