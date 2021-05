Mortes e casos de covid-19 caem 80% após vacinação

O surgimento de covid-19 em adultos de todas as idades cai 80% cinco semanas depois de ser administrada a primeira dose da vacina da Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, de acordo com um estudo publicado este sábado, dia 15 de maio.







REUTERS/Ciro De Luca

O primeiro estudo realizado por um país da União Europeia sobre o impacto da campanha de imunização decorreu em Itália, sob chefia do Instituto Nacional de Saúde (ISS) e do Ministério da Saúde. Partiu de dados recolhidos junto dos 13.7 milhões de pessoas vacinadas em todo o país.

Os cientistas começaram a estudar os dados recolhidos desde que a campanha de vacinação em Itália arrancou, em 27 de dezembro de 2020, até 3 de maio de 2021.



A análise demonstrou que o risco de infeção, hospitalização e morte devido à covid-19 desce progressivamente duas semanas depois da vacinação inicial.



"35 dias depois da primeira dose, existe uma redução de 80% nas infeções, de 90% nas hospitalizações, e 95% nas mortes", avançou o Instituto Nacional de Saúde, acrescentando que o mesmo padrão tinha sido verificado em homens e mulheres, de diferentes idades. "Estes dados confirmam a eficácia da campanha de vacinação e a necessidade para se alcançar uma grande cobertura em toda a população rapidamente para terminar a emergência", defendeu o presidente do ISS, Silvio Brusaferro, num comunicado.



Entre os quase 14 milhões de pessoas incluídas no estudo italiano, 95% dos que tinham tomado as vacinas da Pfizer e Moderna tinham a vacinação completa, ao passo que nenhuma das pessoas que tomou a vacina da AstraZeneca tinha tomado segunda dose.



Até agora, Itália tem seguido as recomendações das farmacêuticas, administrando uma segunda dose da vacina da Pfizer três semanas depois da primeira e uma segunda dose da vacina da Moderna quatro semanas depois. A segunda dose da vacina da AstraZeneca é dada 12 semanas depois da primeira.