14% da população já está vacinada contra a covid-19

Em Portugal, 32% da população já está vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, de acordo com os dados do relatório nacional da vacinação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). São 3.223.964 pessoas, ao passo que 14% (1.437.436) já tem a vacinação completa.







O grupo etário com mais pessoas vacinadas é o das pessoas com idade igual ou maior que 80 anos: 89% das pessoas que o integram já têm as duas doses. 95% já recebeu pelo menos uma dose.23% das pessoas dos 65 aos 79 anos de idade também têm a vacinação completa.Portugal já recebeu 5.197.920 doses de vacina contra a covid-19, tendo distribuído 4.686.071 doses pelos pontos de vacinação.É no Alentejo que existem mais pessoas totalmente vacinadas: 19% da população. Segue-se a zona Centro, onde 18% já tem a vacinação completa e Lisboa e Vale do Tejo e o Norte, onde 13% das pessoas já levou as duas doses.