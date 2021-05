Covid-19: Deixar de usar máscaras depende da vacinação, mas deve estar para breve

As pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 (que já receberam as duas doses da vacina) já não precisam de usar máscara ou manter o distanciamento físico nos Estados Unidos. O mesmo já acontece no Reino Unido e em Israel, onde a vacinação vai avançada. Portugal ainda não atingiu o nível de vacinação necessário para começar a relaxar o uso da máscara, mas os prognósticos são animadores e já começa a ser planeada a estratégia para ir largando ao pouco esta proteção.



A decisão foi confirmada pelo Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos EUA na quinta-feira e confirmada pelo presidente do país, Joe Biden. Aplica-se na grande maioria dos espaços, apesar de haver algumas excepções.



Desta forma, o CDC espera que as pessoas ganhem confiança para se vacinarem contra o vírus. No entanto, há ainda espaços em que vai ser obrigatório manter a máscara, como comboios e aviões ou zonas de circulação em locais como hospitais ou centros de saúde e consultórios. As empresas podem ainda decretar obrigatório o uso de máscara dentro dos seus espaços, definiu o governo norte-americano.