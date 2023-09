As mais lidas

iPhone 12 emite altas radiações? França já suspendeu as vendas

A França vai interromper temporariamente a comercialização do iPhone 12, fabricado pela Apple, já que garante que o telemóvel viola os limites de exposição à radiação da União Europeia. A informação foi avançada esta terça-feira, pela Agence Nationale des Fréquences, e já está a ter consequências em vários países.



Esta quinta-feira, a Bélgica reagiu à suspensão de vendas por parte da França, e informou que iria rever os potenciais riscos para a saúde associados aos dispositivos da Apple. "Entrei rapidamente em contacto com o IBPT-BIPT (operadora) para pedir uma análise sobre o potencial perigo do produto. É meu dever garantir que todos os cidadãos estejam seguros", disse à agência de notícias Reuters Mathieu Michel, secretário de Estado para a digitalização da Bélgica.

A Holanda também se encontra neste momento a verificar a radiação emitida pelo telemóvel. O país promete investigar o relatório francês e pedir explicações à empresa norte-americana, responsável pela comercialização de produtos eletrónicos.

"Os Países Baixos atribuem tanta importância como a França, relativamente à utilização segura dos telemóveis. Os dispositivos devem cumprir as normas europeias", disse a inspetora-geral Angeline van Dijk, da Inspeção Estatal Holandesa de Infraestrutura Digital, ao jornal holandês Algemeen Dagblad. "Parece não haver nenhum risco agudo de segurança, mas entraremos em discussões com o fabricante, brevemente."

Também a Alemanha e a Itália estão a investigar o caso. Em Espanha, a Organização de Consumidores e Utilizadores já pediu às autoridades locais para que as vendas do iPhone12 fossem suspensas.

Em comunicado, a Apple já disse que o telemóvel, que foi lançado em 2020, foi certificado por vários órgãos internacionais e que contradizem as conclusões apresentadas no relatório francês.

Na União Europeia existem certos limites de exposição à radiação eletromagnética, já que a mesma pode ser responsável pelo aquecimento do corpo. Fora essa consequência, não existem indicações, por parte da Organização Mundial da Saúde, de que a utilização dos telemóveis possa causar outros efeitos na saúde humana.

Depois da América, a Europa é a segunda região onde são vendidos mais iPhones. De acordo com as receitas apresentadas pela Apple, só no ano passado a empresa conseguiu arrecadar cerca de 95 mil milhões de dólares (88 mil milhões de euros), na Europa. Esta terça-feira a marca lançou o novo iPhone15.