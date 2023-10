Apple culpa bug e aplicações pelo sobreaquecimento do iPhone 15

Para resolver os problemas vai ser lançada uma atualização no iOS 17 e as aplicações estão a desenvolver as alterações necessárias.

A Apple já conseguiu identificar que os problemas de sobreaquecimento no mais recente iPhone provêm de uma falha no desenho do software e da utilização de algumas aplicações.







REUTERS/Aly Song

De forma a corrigir os problemas vai ser lançada uma atualização no iOS 17 e a gigante tecnológica norte-americana já entrou em contacto com os responsáveis pelas aplicações que estão a sobrecarregar os aparelhos para avaliarem a situação.O mais recente iPhone foi apresentado a 12 de setembro e ficou disponível para compra na semana seguinte, foi aí que começaram as reclamações. Os utilizadores dos iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max aperceberam-se que os telemóveis ficavam muito quentes durante a sua utilização, mesmo que não fosse prolongada, em alguns casos foram identificadas temperaturas de 43 graus celsius.No fórum da comunidade da Apple um utilizador partilhou durante a semana passada: "Tenho o novo iPhone 15 Pro e está tão quente que nem se pode ter nas mãos", outro afirmou: "A minha pele dói! O que está a acontecer com o iPhone 15 Pro Max?"No passado sábado, a Apple admitiu problenas na utilização inicial dos equipamentos: "O dispositivo pode ficar mais quente durante os primeiros dias após a configuração ou restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano".O Instagram já modificou a sua aplicação durante a semana passada para evitar o sobreaquecimento no mais recente sistema operacional do iPhone enquanto a Uber ou jogos como Asphalt 9 informaram que estão cientes do problema mas que ainda estão a introduzir as atualizações necessárias.Em Portugal, o iPhone 15 está à venda desde €989, enquanto o iPhone 15 Pro custa €1.249 e o iPhone 15 Pro Max começa nos €1.499.