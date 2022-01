França lança campanha contra síndrome do bebé sacudido. Pode ser mortal

No país, regista-se um caso por dia da síndrome do bebé sacudido. Casos são mais frequentes quando a criança tem entre seis e oito semanas de vida.

O governo francês lançou esta segunda-feira uma campanha de sensibilização para a síndrome do bebé sacudido. Num vídeo, o ministério da Saúde alerta que em França, um bebé é vítima da síndrome por dia e que um em cada dez casos leva à morte. Mas o que é este problema? Caracteriza-se como um traumatismo craniano infligido pelos pais ao bebé, quando numa tentativa de pararem o choro, o sacodem. Como nos bebés os músculos do pescoço ainda não são suficientemente fortes, pode ocorrer uma hemorragia junto ao cérebro. A síndrome pode levar à falta de oxigénio no cérebro e até a uma paragem cardiorrespiratória.



No vídeo divulgado pelo governo francês, é destacado que quando sobrevive à síndrome, o bebé pode desenvolver deficiências inteletuais, visuais, motoras ou dificuldades comportamentais.