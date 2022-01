Paulo Machado, demógrafo: 'Deixámos de renovar gerações há 40 anos'

País que não cresce, envelhece. Foi este um dos alertas dados pela Associação Portuguesa de Demografia (APD), no passado dia 21, num encontro com o Governo e os autarcas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. A quebra de natalidade em Portugal, nos mínimos históricos (79.217 nascimentos em 2021), preocupa o demógrafo e presidente da APD, Paulo Machado, que explica à SÁBADO a raiz do problema: o número de filhos por mulher portuguesa em idade fértil (1,3, em média) é insuficiente para rejuvenescer a população. "Deixámos de renovar gerações há 40 anos."



Dito de outro modo, estamos muito aquém da da descendência média de referência: dois filhos por mulher. "No termo da idade de procriar [50 anos], uma mãe deixaria outra em condições de fazê-lo [a partir da idade fértil] e com isto havia uma renovação. Tal não acontece desde 1982", diz o especialista. A "dívida populacional" (leia-se quebra demográfica) acumula-se desde há quatro décadas, diz, "sem nenhuma perspetiva de recuperar". "A não ser no muito longo prazo, que não conseguimos ver quando será."



À época, em 1982, Portugal não era o único país a confrontar-se com o que viria a ser problema. Se a situação se agudizou por cá e em Espanha; houve países europeus – caso de França – que a reverteram com políticas de incentivo à natalidade, nomeadamente através de abonos de família.