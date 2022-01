Moderna prepara vacina única contra a gripe e a Covid-19 para lançar em 2023

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Moderna está a estudar a hipótese de lançar dentro de dois anos uma única vacina de reforço com dupla proteção contra a Covid-19 e a gripe.







moderna vacina Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O anúncio foi feito por Stéphane Bancel, presidente-executivo da farmacêutica, que defende que a combinação das duas vacinas poderá oferecer uma maior proteção contra doenças provocadas por vírus respiratórios."O nosso objetivo é poder ter um único reforço anual para que não tenhamos problemas de conformidade onde as pessoas não queiram tomar duas ou três doses por inverno", revelou Bancel durante o Fórum Económico Mundial em Davos.A empresa espera ter a vacina disponível ainda antes do inverno de 2023.O presidente-executivo da farmacêutica já tinha admitido que poderia ser necessária a aplicação de uma quarta dose já este outono, uma vez que a proteção contra doses de reforço diminui nos meses seguintes à toma, escreve o jornal The Guardian. Israel está já um passo à frente, tornando-se no primeiro país do mundo a oferecer a quarta dose a pessoas com 60 ou mais anos.