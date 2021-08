Bebés transmitem mais facilmente o coronavírus que os jovens dentro de casa

Estudo realizado no Canadá adianta que apesar de ser menos provável que tragam o SARS-CoV-2 para dentro de casa, é mais provável que o transmitam a quem vive com eles.

Os bebés e crianças pequenas transmitem mais o vírus às pessoas com quem residem nas suas casas que os adolescentes - apesar de a probabilidade de o trazerem para dentro de quatro paredes ser menor. Estas conclusões figuram num estudo da Agência de Saúde Pública do Canadá, que foi publicado no jornal JAMA Pediatrics.