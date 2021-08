'Erro humano' terá criado a covid-19 em laboratório de Wuhan

Após um ano e meio de pandemia, poucas respostas existem sobre as origens da covid-19. Depois de, no início do ano, uma equipa de especialistas ter viajado até à China para investigar como ocorreu a propagação do vírus, um dos membros pede agora uma investigação mais minuciosa sobre a teoria de que o vírus se terá disseminado através de um laboratório chinês em Wuhan, perto do local onde foram conhecidos os primeiros casos da doença.

Bem Embarek, o dinamarquês líder da missão da Organização Mundial da Saúde, disse num documentário do seu país que investigadores deviam procurar mais informações sobre o laboratório, um local de pesquisa que é gerido pelo Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças de Wuhan.

"É interessante que o laboratório foi realocado a 2 de dezembro de 2019: foi o período em que tudo começou", disse Embarek em entrevista. "Sabemos que quando transferimos o trabalho de um laboratório, isso perturba tudo. Todos os procedimentos são elementos disruptivos com a rotina diária de um laboratório", disse, considerando "provável" a infeção por coronavírus de um membro do laboratório durante a recolha de amostras de morcego.