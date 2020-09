Virologista que fugiu de Hong Kong publica relatório que sugere que a Covid-19 foi fabricada

Li-Meng Yan, a virologista chinesa que fugiu de Hong Kong após alegar que a China encobriu o surto de Covid-19, publicou um relatório onde afirma que o novo coronavírus terá sido desenvolvido em laboratório. Numa plataforma de acesso livre, a especialista em saúde pública publicou



"Apesar do tremendo impacto [da Covid-19], a origem do SARS-CoV-2 tem permanecido misteriosa e controversa. A teoria da origem natural, apesar de aceite mundialmente, tem poucas evidências substanciais", defende. "A teoria alternativa, de que o vírus pode ter vindo de um laboratório, é, contudo, estritamente censurada em trabalhos científicos. Não obstante, o SARS-CoV-2 mostra características biológicas que são inconsistentes com um vírus zoonótico de origem natural", prossegue a virologista.



Numa plataforma de acesso livre, a especialista em saúde pública publicou um documento de 26 páginas - Características incomuns do genoma do SARS-CoV-2 que sugerem uma sofisticada modificação em laboratório em vez de natural evolução -, assinado por outros três cientistas, onde sustenta a teoria de que o vírus foi fabricado de forma artificial."Apesar do tremendo impacto [da Covid-19], a origem do SARS-CoV-2 tem permanecido misteriosa e controversa. A teoria da origem natural, apesar de aceite mundialmente, tem poucas evidências substanciais", defende. "A teoria alternativa, de que o vírus pode ter vindo de um laboratório, é, contudo, estritamente censurada em trabalhos científicos. Não obstante, o SARS-CoV-2 mostra características biológicas que são inconsistentes com um vírus zoonótico de origem natural", prossegue a virologista.

Covid-19: "Não temos muito tempo", avisa virologista que fugiu da China Li-Meng Yan, a virologista chinesa que acusou Pequim de mentir sobre a existência e o perigo do novo coronavírus, deu uma segunda entrevista à Fox News. No programa Bill Hemmer Reports, Yan alerta que "não temos muito tempo".







Para sustentar esta teoria, o documento apoia-se em "três linhas de evidência".



Em primeiro lugar, os cientistas afirmam que "a

sequência do genoma do SARS-CoV-2 é bastante semelhante" àquela de um coronavírus em morcegos que foi descoberta por um laboratório militar chinês. Já o segundo ponto estabelece que "o motivo de ligação ao recetor (RBM, receptor-binding motif) dentro da proteína do SARS-CoV-2, que determina a especifidade do portador do vírus, se assemelha ao SARS-CoV-2 da epidemia de 2003 de uma forma suspeita". Lê-se ainda que "a evidência do genoma sugere que a RBM foi geneticamente manipulada".No último ponto, os especialistas explicam que os codões (sequências responsáveis pela codificação um determinado aminoácido) associados a esta sequência sugerem que a enzima furin não é resultado da evolução natural, mas que poderá ter sido introduzida no genoma da SARS-CoV-2 de forma artificial.Li-Meng Yan é especialista em virologia e imunologia e era uma das virologistas encarregues de estudar o novo coronavírus, até que as suas descobertas a levaram a fugir da China para os Estados Unidos em abril deste ano. A virologista alegou que há vidas que poderiam ter sido salvas caso o seu trabalho não tivesse sido censurado e assegurou que o governo de Pequim sabia em dezembro que mais de 40 pessoas tinham sido infetadas com a Covid-19 e que as transmissões entre humanos já estavam a ocorrer.A virologista já tinha dado uma entrevista na qual garantiu que a Covid-19 foi criada num laboratório militar controlado pelo regime comunista da China , referindo que durante o seu trabalho tinha conseguido rastrear a origem da pandemia até ao Exército de Libertação Popular, o braço armado do Partido Comunista da China.