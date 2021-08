DGS mantém silêncio sobre confinamento de vacinados. Quais as regras na Europa e EUA?

As últimas recomendações da ECDC são de abril e a DGS diz estar a analisar ainda a questão da necessidade de confinamento de pessoas totalmente vacinadas que estiveram em contacto com infetados. Alemanha, Reino Unido e EUA têm regras diferentes.

A Direção-Geral da Saúde está ainda a analisar a questão da necessidade de cumprir isolamento profilático para pessoas totalmente vacinadas. À SÁBADO, fonte oficial da DGS informou que a próxima norma já conterá informações sobre os procedimentos, mas até lá, pessoas com duas doses são obrigadas a cumprir quarentena de 14 dias.

Nos finais de abril de 2021 o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) emitiu um documento sobre o impacto que a vacinação irá ter no alívio das medidas de contenção da pandemia como o uso da máscara deixar de ser obrigatório para os vacinados, terminar a necessidade de cumprimento do distanciamento físico ou o isolamento a que se deve sujeitar as pessoas caso contactem com um caso positivo de infeção pelo SARS-CoV-2.

No entanto, apesar do que diz o guia de "Orientação Provisória sobre os Benefícios da Vacinação Completa contra a Covid-19 para a Transmissão e Implicações em Intervenções Não-Farmacológicas", essa realidade de vacinados poderem abrandar nas restrições ainda não chegou. Portugueses que tenham um contacto de risco com um infetado com SARS-CoV-2 ainda têm de cumprir isolamento profilático. Mas nem todos os países têm as mesmas regras.