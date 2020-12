China volta a sugerir que Covid-19 chegou a Wuhan em comida congelada

A China está novamente a sugerir que a Covid-19 chegou ao mercado de Wuhan onde foi inicialmente identificado através de comida congelada, exportada de países como a Austrália, Brasil, Alemanha, Chile e Equador numa estratégia de tentativa de responsabilização de outros países pela origem da pandemia, apesar de não existirem quaisquer provas de contágios através de comida ou alimentos congelados.





Huanan no ano passado "não pode ser excluída", apesar de admitir não existirem provas que suportem esta tese.





Para tal, estão a ser usados os meios de comunicação estatais, que já referiram a presença de coronavírus em embalagens importadas de comida congelada. Também são citados estudos científicos que referem que o novo coronavírus já circulava na Europa antes do que se pensava, como prova de que a China pode não ser a origem da pandemia.





, que também promoveu a hipótese de que a covid-19 teve origem fora da China nas últimas semanas. "Quando e onde começou o vírus a circular? Seguir o vírus não pode responde a todas as questões, mas é possível que o vírus tivesse coexistido em múltiplos lugares antes de ser identificado em Wuhan", defendeu o antigo diretor do Centro para o Controlo de Doenças da China e epidemiologista Zeng Guang, a esta publicação.

Numa investigação, o Global Times , jornal oficial da República Popular da China, expõe a ideia de que o novo coronavírus ter sido importado até ao mercado vivo de A teoria tem sido exposta pelo governo chinês desde outubro, altura em que responsáveis da Organização Mundial de Saúde se deslocaram para investigar a origem da pandemia da Covid-19.A teoria em volta de comida congelada importada de outros países foi levantada pelo Centro Chinês para a Prevenção e Controlo de Doenças, a 17 de outubro, que detetou e isolou coronavírus vivo a partir de uma amostra congelada de bacalhau vindo encontrado num surto na cidade de Qingdao - alegadamente confirmando a ideia de que o vírus da Covid-19 sobrevive em condições especiais de armazenamento.Desde então, a China tem vindo a alimentar notícias do novo coronavírus em embalagens importadas de vários países, desde a Austrália à Alemanha, passando pelo Brasil, o Canadá ou Espanha.De acordo com o Global Times, o mercado de Huanan, em Wuhan, costumava vender marisco e carne vindos de Brasil e Alemanha até 2019. Antes desse ano, o mercado tem nos seus registos bifes da Austrália, cerejas do Chile e marisco do Equador, além de carne importada de Brasil, Espanha e Canadá.E esta tese não é nova no Global Times

No domingo, o centro de prevenção de doenças de Wuhan detetou o vírus da Covid-19 em carne importada de Brasil e Uruguai. Só em novembro, pelo menos 25 encomendas de produtos congelados acusaram positivo para o novo coronavírus em inspeções realizadas pela China.