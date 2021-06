Covid-19 e a origem em laboratório. O que sabem e não sabem os cientistas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tinha anunciado as primeiras conclusões do seu relatório no início do ano: a pandemia teve origem num animal e passou depois para os humanos. Quer tenha sido diretamente através de morcegos ou por um animal intermidiário. Mas o seu diretor geral deixou em aberto as outras hipóteses e pediu mais investigações. Por isso, não foi totalmente surpreendente que no final de maio, a Assembleia Mundial da Saúde tenha voltado a deixar no ar a suspeita de que a fuga de laboratório pode mesmo ser o início da pandemia de covid-19.



Dias depois, o presidente dos EUA, Joe Biden pediu uma investigação independente aos serviços secretos norte-americanos e um relatório a ser entregue em 90 dias. De seguida, Austrália, União Europeia e Japão pediram também inquéritos mais robustos às origens do SARS-CoV-2 na China. Enquanto a China pede que lhe olhe também para outros países como possível origem da pandemia.



E apesar da OMS ainda não ter anunciado o que se segue na sua investigação às origens da pandemia, o facto de ter sido tornado público que a China escondeu dados dos primeiros casos notificados, não ajuda a calar a teoria de fuga de laboratório. A revista Nature fez uma análise dos vários argumentos que sustentam esta hipótese e o que a ciência não confirma para já.



Porque insistem os cientistas na teoria da fuga de laboratório?