Uma coisa é certa: só um problema demasiado sério poderia levar à suspensão, ainda que temporária, dos testes da vacina contra o novo coronavírus. "Não creio que isto seja um detalhe ou um pequeno contratempo no desenvolvimento da vacina", diz à SÁBADO o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho.





Soube-se na madrugada desta quarta-feira, 9 de setembro, que a farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes da vacina contra a Covid19 que está a desenvolver em parceria com a Universidade de Oxford, por causa de uma suspeita de reação adversa séria num dos participantes do estudo.Esta vacina é, em simultâneo com a Sputnik V, desenvolvida pela Rússia, a que está numa fase mais avançada e também aquela que Portugal em princípio receberia para vacinar a população – já que a Comissão Europeia fechou acordo com a farmacêutica francesa para o fornecimento de 300 milhões de doses.O que significa esta paragem? A vacina que estava a ser desenvolvida pode vir a ser abandonada? Miguel Castanho, que também é professor de bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, explicou ào que pode acontecer.

No comunicado oficial, a farmacêutica fala de "uma reação adversa grave". De que tipo de efeitos secundários estamos a falar?

Embora não seja esclarecido qual é o efeito adverso em si, aquilo que pode comprometer o desenvolvimento do processo são coisas ligadas ao sistema cardiovascular, pode ter havido um problema a nível do coração, ou algo mais grave, no sistema nervoso central. Será um tipo de problema que colocou em perigo excessivo a saúde ou a vida de alguém. Ou seja, terá sido um problema suficientemente grave para questionar a utilidade desta vacina em termos de segurança. Isto é, o risco que se corre com a vacina é um risco adicionado ao risco de contração da própria doença e, portanto, não compensa ter uma vacina nestas condições.



É normal estas coisas acontecerem no desenvolvimento de uma vacina ou medicamento?

Em testes de larga escala, feitos com milhares de pessoas, efeitos adversos que são improváveis podem aparecer. Não é expectável que estes efeitos adversos raros apareçam nas primeiras fases de testes, porque são feitos com poucas pessoas. É uma questão casuística puramente. E é por isso que é obrigatório fazer testes em milhares de pessoas. Mas isto é o normal no desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento. Estas fases de testes sucessivos são concebidas para isso mesmo: para conseguir encontrar estes casos.



O que acontece agora?

É preciso perceber bem o que aconteceu, ir um pouco atrás e examinar os dados, obriga a percorrer todos os resultados obtidos com outros pacientes, e noutros locais de estudo, para ver se há indícios de que aquele problema possa aparecer em formas mais leves noutros pacientes. O que está em causa é repensar o projeto. Vão reexaminar os dados, reprogramar ou replanear os ensaios de modo a assegurar que o aparecimento de efeitos de efeitos secundários graves é minimizado tanto quanto possível.



Se for preciso alterar a composição da vacina tem de se voltar ao princípio?

É por isso que desenvolver uma vacina leva tanto tempo. Num problema deste género, a primeira atitude é rever os resultados ou escrutinar muito bem os resultados que já se têm. Depois, se necessário, voltar atrás. Mas, em desenvolvimento de vacinas e medicamentos, para o bem de todos, quando é preciso voltar atrás, volta-se atrás e recomeça-se.



Nos ensaios há sempre dois grupos: aquele que recebe a vacina ativa e o que recebe um placebo. A pessoa que teve a reação adversa grave poderá ter recebido o placebo em vez da vacina?

Em princípio, o placebo é inócuo e não cria efeitos adversos graves. Pode é ter acontecido outra coisa relacionada com o mecanismo de ação desta vacina. Há um vírus inofensivo que transporta a informação necessária para que seja criada uma proteína do coronavírus. Depois de criada essa proteína, o sistema imunitário pode criar anticorpos contra ela e é assim que se adquire a imunização. É este o princípio. Não se sabe se o efeito adverso tem a ver com a criação da proteína do coronavírus em si ou se tem a ver com o vírus inócuo que foi usado para fazer a entrega desse gene.



O que vai acontecer com esta vacina?

Na reavaliação do caso pode chegar-se à conclusão que o perigo associado a potenciais efeitos adversos não é fácil de resolver, ou que é demasiado caro, ou que implica um atraso no desenvolvimento da vacina que, face às outras que estão a ser desenvolvidas, não compensa e, portanto, é abandonado o desenvolvimento. É difícil dizer o que acontecerá.



Há alguma consequência imediata que decorra da paragem do ensaio?

O que ficou comprometido foi é o prazo em que nos fizeram acreditar e é por este tipo de situações que uma vacina demora em média 15 anos a ser desenvolvida. O problema foi nos terem criado a expectativa de que ia aparecer uma vacina ao fim de poucos meses. Há um desfasamento enorme entre a realidade e aquilo que nos estavam a prometer.



Podemos ainda ter esperança no sucesso da vacina?

Não dramatizemos, este projeto ainda pode ser retomado. Mas, se isso não acontecer, há outras vacinas em desenvolvimento que não têm o mesmo modo de funcionamento. Existem pelo menos outras três formas de atuação que podem resultar: a vacina alemã e a americana usam uma tecnologia completamente nova; a vacina da Sanofi usa diretamente a proteína do vírus. E existe ainda a chinesa que usa o vírus inativado. A luta continua e a vacina não esgota a nossa capacidade de lutar contra a pandemia.