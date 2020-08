Covid-19: Grupos vulneráveis e cuidadores terão prioridade na vacina

O secretário de Estado António Lacerda Sales, as 6,9 milhões de vacinas que o Estado anunciou corresponde a uma quantidade de 690 mil doses e diz que a distribuição deverá começar ainda este ano, no caso de se provar segura, reforçando que "depende sempre da avaliação da Agência Europeia do Medicamento" e da "autorização da vacina a nível europeu". A DGS já definiu quem são os recipientes prioritários quando a vacina estiver disponível.



Sobre o advento da possível vacina, Sales informou que a DGS já está a preparar a estratégia de vacinação. Graça Freitas referiu que a estratégia será concertada com especialistas em vacinação e em doenças infecciosas e que vai sempre depender do tipo de vacina que chegar - "Temos de ler primeiro o bilhete de identidade da vacina", explicou a diretora-geral de Saúde, deixando, no entanto, um reparo: "Pessoas que têm determinadas doenças podem ter uma covid-19 mais agressiva do que outras, o que não sabemos é que vacina vai ter maior perfil para determinada doença", garantindo que haverá prioridade para grupos vulneráveis e cuidadores.



"É uma luz que se começa a ver ao fundo do túnel", disse Sales, explicando ainda que "até à chegada da vacina a única vacina de que dispomos é a prevenção e a antecipação".



Sobre as vacinas, Rui Ivo, do Infarmed, lembrou que "é importante que haja um conjunto de vacinas negociadas e disponíveis" e que as que foram até agora anunciadas correspondem apenas ao resultado de uma primeira ronda de negociação. Ivo lembrou ainda que este é um "processo coordenado entre todos os Estados-membros e a comissão Europeia, que foi desenhado a partir de junho numa reunião de ministros da Saúde".



"Na segunda-feira penso que vai ser negociada uma outra", disse ainda o representante do Infarmed.



António Sales, sobre os surtos em lares, informou que existem, atualmente, 70 infraestruturas com casos, o que representa 532 utentes e 229 profissionais. Dos 532 infetados, 102 foram levados e estão internados em hospitais porque "a situação destes utentes em idades mais avançadas inspira sempre cuidados acrescidos".



"Apesar de agosto ser um período de férias não houve uma diminuição da testagem", informou o secretário de Estado da Saúde, acrescentando ainda uqe estão a ser testadas, em média, 13.600 pessoas por dia.