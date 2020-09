O que aconteceu à paciente que travou a vacina de Oxford?

A farmacêutica AstraZeneca anunciou na madrugada desta quarta-feira a suspensão dos testes da vacina contra a Covid-19 que está a desenvolver em parceria com a Universidade de Oxford, por causa de uma suspeita de reação adversa séria num dos participantes do estudo.



Agora, em esclarecimento, a empresa informou que se tratou de uma mulher no Reino Unido que teve sintomas consistentes com uma rara mas grave inflamação da coluna, que levou à decisão que travou os testes clínicos à vacina contra o novocoronavírus, avançou esta quarta-feira o chefe executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, à Stat News.



À mesma página, o CEO da farmacêutica refere que o seu diagnóstico não foi ainda confirmado, mas que a participante nos ensaios clínicos está a recuperar e deverá ter alta do hospital ainda hoje. Em conferência de imprensa, Soriot confirmou que a voluntária tinha sido injetada com a vacina à Covid-19 da AstraZeneca e não um placebo.



O líder executivo da farmacêutica avançou ainda que os ensaios clínicos já tinha sido travados em julho após sintomas neurológicos de outro participante nos testes. O voluntário foi depois diagnosticado com esclerose múltipla, algo que não estaria relacionado com o tratamento da vacina para a Covid-19.



À SÁBADO, o professor de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Miguel Castanho explicou que a "reação adversa grave" anunciada pela AstraZeneca podia querer dizer respeito ao sistema nervoso central, que terá sido "um problema suficientemente grave para questionar a utilidade desta vacina em termos de segurança".





Outros ensaios clínicos de vacinas à Covid-19 também podem parar



O alarme foi lançado pelo conselheiro científico do governo britânico, Patrick Vallance, que afirmou em conferência de imprensa esta quarta-feira que os ensaios clínicos de vacinas contra o novo coronavírus podem ser travados em algum momento.



O especialista considerou que o passo dado não foi "bom", mas sensato, e afirmou que é expectável que outros testes também venham a ter situações que obrigam à sua paragem.



"Temos de nos certificar que estas vacinas funcionam, que funcionam suficientemente bem, e que são seguras", disse.